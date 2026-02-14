Stadt Südliches Anhalt Stadtsäckel statt Vereinskasse: SV Germania Maasdorf verliert Einnahmen durch Funkmast
Die Mieteinnahmen aus dem Funkmast am Maasdorfer Sportplatz gehen nicht mehr an den örtlichen Sportverein, sondern an die Stadt Südliches Anhalt. Was bedeutet das für den Verein?
14.02.2026, 14:00
Maasdorf/MZ. - Seit Jahrzehnten steht ein Mast am Sportplatz Maasdorf. Ob er schön anzuschauen ist, darüber kann man streiten. Doch seine Existenz brachte Jahr für Jahr einen Vorteil für den SV Germania Maasdorf. Jährlich etwa 3.000 Euro, so Vereinspräsident Stephan Zorn, habe der Mastbetreiber gezahlt für die Nutzung auf der etwa 250 Quadratmeter großen Fläche. Das Geld sei in die Pflege des Platzes und des Sportlerheimes geflossen.