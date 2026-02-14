Die Mieteinnahmen aus dem Funkmast am Maasdorfer Sportplatz gehen nicht mehr an den örtlichen Sportverein, sondern an die Stadt Südliches Anhalt. Was bedeutet das für den Verein?

Vor einigen Tagen lag der Maasdorfer Sportplatz noch unter einer ansehnlichen Schneedecke. Seit den 1990er Jahren steht dort ein Funkmast, dessen Nutzungsvertrag im Herbst 2025 geändert wurde.

Maasdorf/MZ. - Seit Jahrzehnten steht ein Mast am Sportplatz Maasdorf. Ob er schön anzuschauen ist, darüber kann man streiten. Doch seine Existenz brachte Jahr für Jahr einen Vorteil für den SV Germania Maasdorf. Jährlich etwa 3.000 Euro, so Vereinspräsident Stephan Zorn, habe der Mastbetreiber gezahlt für die Nutzung auf der etwa 250 Quadratmeter großen Fläche. Das Geld sei in die Pflege des Platzes und des Sportlerheimes geflossen.