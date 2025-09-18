Welche Argumente der Ortsbürgermeister ins Feld führte und warum der Ortswehrleiter das 625.000 Euro teure Projekt kritisch sieht.

Stadtrat Köthen stimmt für Sanierung und Abriss von Altbauten im Ortsteil Löbnitz

Die „Festburg“ im Innenhof der Gebäude am Dorfgemeinschaftshaus in Köthens Ortsteil Löbnitz an der Linde.

Löbnitz/Köthen/MZ. - Die Stadträte haben ohne Gegenstimmen und Enthaltungen beschlossen, Altbauten am Dorfgemeinschaftshaus im Ortsteil Löbnitz an der Linde abzureißen, Teile der Gebäude zu sanieren und einen kleinen Neubau zu errichten. Die Stadtverwaltung plant, 625.000 Euro in das Projekt zu investieren, 500.000 Euro davon aus einem EU-Zuschuss.