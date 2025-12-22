Trubel in der Vorweihnachtszeit Spielzeug, Porzellan und Dekoartikel - Was den Laden „frieda“ in Köthen so besonders macht
Seit Mai 2022 betreibt Karsta Marquardt in Köthen ihren Laden „frieda“ und füllt ihn mit Spielzeug, Porzellan und Dekoartikeln. Ihr Motto: „Ich verkaufe das, was ich auch selbst mag und habe.“
Köthen/MZ. - Kartons stehen dicht an dicht, manche noch ungeöffnet, andere bereits halb geleert. Dazwischen balanciert Karsta Marquardt, schiebt Kisten beiseite, greift nach Tassen, Figuren, Schachteln. Vor Weihnachten wird es eng in ihrem Laden „frieda“. „Die kriege ich auch noch unter“, sagt sie mit einem Lächeln und deutet auf die Kisten.