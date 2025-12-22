Seit Mai 2022 betreibt Karsta Marquardt in Köthen ihren Laden „frieda“ und füllt ihn mit Spielzeug, Porzellan und Dekoartikeln. Ihr Motto: „Ich verkaufe das, was ich auch selbst mag und habe.“

Spielzeug, Porzellan und Dekoartikel - Was den Laden „frieda“ in Köthen so besonders macht

Karsta Marquardts ganzer Stolz ist ihr Laden „frieda“. Hier verkauft sie alles, was sie selbst mag und was sich Kunden wünschen.

Köthen/MZ. - Kartons stehen dicht an dicht, manche noch ungeöffnet, andere bereits halb geleert. Dazwischen balanciert Karsta Marquardt, schiebt Kisten beiseite, greift nach Tassen, Figuren, Schachteln. Vor Weihnachten wird es eng in ihrem Laden „frieda“. „Die kriege ich auch noch unter“, sagt sie mit einem Lächeln und deutet auf die Kisten.