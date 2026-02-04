Zwischen Baasdorf und Reinsdorf ist es am Dienstag zu einem Unfall gekommen.

Baasdorf/MZ. - Zwischen Baasdorf und Reinsdorf ist es am Dienstag zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Frau und ein Kind verletzt wurden.

Eine 31-jährige Skodafahrerin wurde nach Angaben der Polizei gegen 13 Uhr auf der Straße von einer Schneewehe erfasst, woraufhin die Frau die Kontrolle über ihren Wagen verlor und gegen einen Baum prallte.

Sowohl die Fahrerin als auch ein acht Jahre altes Kind erlitten leichte Verletzungen und wurden durch Rettungskräfte in eine Klinik gebracht. Am Skoda entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.