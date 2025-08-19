weather sonnig
Die Stadt Köthen plant in einem leerstehenden Laden in der Innenstadt ein Bürgerbüro. Ein Vergleich mit Nachbarstädten zeigt: So viel Platz ist dafür nicht nötig. Was die Stadtverwaltung dazu sagt.

Von Wolfram Schlaikier Aktualisiert: 19.08.2025, 11:19
Das Erdgeschoss des Ladens in der Wallstraße wurde bisher auch als Wahlbüro genutzt.
Das Erdgeschoss des Ladens in der Wallstraße wurde bisher auch als Wahlbüro genutzt. (Foto: Ute Nicklisch)

Köthen/MZ. - Wer im Aufgang 5 der Stadtverwaltung in der Wallstraße den Weg zum Schul-, Sport- und Jugendamt wählt, der findet auf dem Flur im dritten Obergeschoss verlassene Büros vor. Ein Zettel klärt Besucher auf: „Schul-, Sport- und Jugendamt ab sofort im zweiten Obergeschoss“, steht dort.