Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Uwe Herrmann sitzt in seinem Büro und arbeitet an den Vorbereitungen für den nächsten Tag. Er schaut auf die vor ihm liegenden Unterlagen und denkt nach. Ab und an fällt sein Blick auf einen Uhren ähnlichen kleinen Gegenstand, der ihm gegenüber steht. „Das ist ein Countdown-Zähler, den meine Kinder mir geschenkt haben: Noch 100 Tage und zwölf Stunden. Am 31. Juli ist Schluss“, sagt der Leiter der Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ in Köthen.