  4. Aufstellung am Montag: Schneeweiße Kugeln für den Weihnachtsbaum - Köthener Markt bekommt stattliche Fichte

Am Montag wird der Weihnachtsbaum auf dem Köthener Markt aufgestellt. Warum in diesem Jahr nur 40 Kugeln angehängt werden.

Von Sylke Hermann 22.11.2025, 14:00
So sehen die Werbetafeln aus, die neben den weißen Kugeln am Baum hängen werden. Foto: Design-Studio

Köthen/MZ. - Der Weihnachtsbaum auf dem Köthener Marktplatz ist eine Fichte: zwischen 12 und 14 Meter hoch, wie die Pressestelle im Rathaus auf MZ-Anfrage informiert. Am Montag wird der Baum, der zuvor in der Hohenköthener Straße stand, aufgestellt – und geschmückt.