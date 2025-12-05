weather regenschauer
Köthen
  4. Debatte in Sozialen Medien: „Rumpel-Fichte“, „Armselig“, „Katastrophe“: Weihnachtsbaum auf Köthener Marktplatz in der Kritik

Der Weihnachtsbaum auf dem Köthener Marktplatz erhitzt wegen seiner Optik die Gemüter. In den sozialen Medien wird viel Kritik geäußert. Die Verantwortlichen wehren sich dagegen.

Von Sylke Hermann Aktualisiert: 05.12.2025, 09:58
Der Weihnachtsbaum auf dem Köthener Marktplatz.
Foto: Nicklisch

Köthen/MZ. - Die Kommentare in den sozialen Medien fallen deutlich aus. Angefangen bei „Katastrophe – da hilft nur viel Glühwein“ über „Rumpel-Fichte“ bis „einfach nur erbärmlich“. Andere finden ihn „schäbig“ und „armselig“. Oder meinen, dass womöglich Lametta helfen könnte, den trostlosen Anblick zu übertünchen. Die nächsten fragen sich, ob er einfach noch nicht fertig geschmückt ist?