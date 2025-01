Finale am Freitag Traum von drei Millionen Euro: Warum Köthenerin bei „Wer wird Millionär“ kein Risiko eingehen wollte

Gina Bouillon aus Köthen hatte am Montag 32.000 Euro bei „Wer wird Millionär“ mit Günther Jauch gewonnen. In einer Sonderspielwoche hatte sie damit die Chance auf drei Millionen Euro. Wie das Finale am Freitag ablief.