  4. Schulze statt Haseloff? Wie die CDU Anhalt-Bitterfeld den Wechsel bewertet

CDU-Kreischef Matthias Egert begrüßt den Vorschlag von Reiner Haseloff, Sven Schulze zu seinem Nachfolger zu machen. Dietmar Krause hofft auf frühere Amtsübergabe.

Von Karl Ebert Aktualisiert: 11.08.2025, 16:01
Reiner Haseloff übergibt in Köthen Fördermittelbescheide an Oberbürgermeisterin Christina Buchheim.
Reiner Haseloff übergibt in Köthen Fördermittelbescheide an Oberbürgermeisterin Christina Buchheim.

Köthen/MZ. - Nach dann 15 Jahren im Amt wird sich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) nach der Landtagswahl 2026 aus der Politik verabschieden. Als seinen Nachfolger schlug der 71-Jährige den aktuellen Wirtschafts- und Landwirtschaftsminister Sven Schulze vor. Die Nachricht machte am Donnerstag die Runde und wird heiß diskutiert.