CDU-Kreischef Matthias Egert begrüßt den Vorschlag von Reiner Haseloff, Sven Schulze zu seinem Nachfolger zu machen. Dietmar Krause hofft auf frühere Amtsübergabe.

Schulze statt Haseloff? Aufbruch statt Stabilität? Wie die CDU Anhalt-Bitterfeld den Wechsel bewertet

Köthen/MZ. - Nach dann 15 Jahren im Amt wird sich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) nach der Landtagswahl 2026 aus der Politik verabschieden. Als seinen Nachfolger schlug der 71-Jährige den aktuellen Wirtschafts- und Landwirtschaftsminister Sven Schulze vor. Die Nachricht machte am Donnerstag die Runde und wird heiß diskutiert.