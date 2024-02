Zwei Vorfälle aus dem Jahr 2022 Prozess am Landgericht Dessau: Ex-Polizist aus Aken erneut wegen Beleidigung verurteilt

Der ehemalige Polizist und Akener Bürgermeister-Kandidat Sven K. ist am Donnerstag wegen Beleidigung in zwei Fällen zu 60 Tagessätzen in Höhe von je 15 Euro verurteilt worden. Um welche Fälle es ging.