Etwa einhundert Feuerwehrleute aus ganz Anhalt-Bitterfeld trainieren im Wald bei Diesdorf, was zu tun ist bei großen Waldbränden. Schwerpunkte sind Wasserversorgung und Kommunikation.

Probe für den Ernstfall: Feuerwehr trainiert bei Diesdorf für Einsätze bei Waldbränden

Unter einer Schlauchbrücke mit einer Höhe von 4,50 Meter können die großen Löschfahrzeuge der Einsatzkräfte ohne Probleme durchfahren, ohne Gefahr zu laufen, die Schläuche zu beschädigen.

Diesdorf/MZ. - „Ich möchte die gerne 4,50 Meter hoch haben.“ Es ist Samstagmorgen gegen acht Uhr, die meisten Diesdorfer sitzen vermutlich noch vor ihrem Frühstücksbrötchen. Oder liegen gemütlich im Bett. Aber am Rande des kleinen Ortes hat Einsatzleiter Michael Wichmann eher ungemütliche Pläne für seine Leute.