Der PSV 05 Köthen gründet zwei neue Sportgruppen für geistig und körperlich behinderte Kinder. Am 1. Oktober geht es los.

„Rollis“ und andere Kinder waren beim Spiel „Ball über das Netz“ mit viel Eifer gemeinsam bei der Sache.

Köthen/MZ. - Es ist Sonnabendnachmittag in der Sporthalle der Angelika-Hartmann-Schule in Köthen. Jens Sauerbier, Leiter des Projektes „Inklusion Para-Sport im Osten“ beim Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Sachsen-Anhalt (BSSA), René Loos, der Vorsitzendes Polizeisportvereins 05 Köthen, und Initiatorin Franziska Siemke sind etwas angespannt. Vor vier Wochen waren sie mit ihrer Idee, eine Sportgruppe für Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen beim PSV 05 zu etablieren, an die Öffentlichkeit gegangen. Für den 13. September war nun ein Aktionstag geplant, um das Interesse zu testen.