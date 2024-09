Ein abscheuliches Verbrechen hat sich auf einer Weidekoppel in der Kührener Dorfstraße ereignet.

Kühren/MZ. -

Bereits vor dem 12. September und dann noch einmal im Zeitraum zwischen dem 17. und 19. September wurden dort zwei Pferden Schnitt- und Stichwunden zugefügt und die Tiere dabei erheblich verletzt. Nun sucht die Polizei Anhalt-Bitterfeld Zeugen, um den Pferderipper zu stellen. Die Hintergründe sind unklar. Aber auch andere Pferdebesitzer sind aktuell in großer Sorge.

Wer Hinweise zur Tat oder der handelnden Person - beziehungsweise der Personen - geben kann, wird gebeten, sich mit Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen, Friedrich-Ebert-Straße 39, Telefon: 03496/4260 zu melden oder sich per E- Mail [email protected] mit der Polizei in Verbindung zu setzen.