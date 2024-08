Magdeburg. - "Es war ein Schockmoment": Wenn die 19-jährige Magdeburgerin an den Abend vor wenigen Wochen zurückdenkt, dann erinnert sie sich vor allem noch daran, dass sie es zunächst gar nicht realisieren konnte. Die junge Frau war am 22. Juli abends mit einem E-Scooter auf dem Heimweg, als ein Unbekannter sie bedrängte und versuchte, sie unsittlich zu berühren.

Der Übergriff, bei dem sie Schlimmeres verhindern konnte, hat seine Spuren im Leben der 19-Jährigen hinterlassen. "Ich trau mich zurzeit nicht alleine auf die Straße", berichtet sie in der MDR-Sendung "Kripo Live". Mithilfe der TV-Ausstrahlung sucht die Polizei nach Zeugen, um den Täter zu identifizieren.

Denn die Beamten gehen nicht nur davon aus, dass von dem Mann eine Gefahr ausgeht, sondern auch für das Opfer wäre die Festnahme eine wichtige Hilfe, um in ein normales Leben zurückzukehren: Dadurch, dass sie nicht wisse, wer der Täter ist, habe sie das Gefühl, dass es jeder, der ihm ähnlich sieht, gewesen sein könnte, erzählt sie: "Das ist einfach so ein ungutes Gefühl."

Mann stößt junge Frau vom E-Scooter und begrapscht sie

Der Übergriff kam für die junge Frau völlig unerwartet. "Ich war wie jeden Montag mit Freunden Volleyball spielen und bin dann abends alleine nach Hause gefahren", berichtet die Magdeburgerin, die in der Sendung anonym bleiben will, über den Tathergang. Sie habe sich extra für den E-Scooter entschieden, um nicht alleine im Dunkeln auf die Straßenbahn warten zu müssen.

Doch dann wurde sie in der Rothenseer Straße laut eigenen Angaben langsam von einem silberfarbenen Auto überholt. Dieses hielt wenig später am Straßenrand. Dann sei der Fahrer ausgestiegen, erinnert sie sich. Als die 19-Jährige an dem Auto vorbeifuhr, griff der Mann sie plötzlich an und stieß sie von dem E-Roller.

"Als ich auf dem Boden lag, ist er auf mich drauf, hat meine beiden Arme festgehalten", berichtet sie. Sie habe versucht, sich zu wehren: "Aber er war halt stärker als ich."

Der Mann habe sie überall berührt, erzählt die Magdeburgerin. Er zerriss ihr laut den Angaben auch die Hose. Sie habe panische Angst gehabt, sagt sie. Irgendwann schaffte es die junge Frau aber, ihr Knie in sein Geschlechtsteil zu rammen. Daraufhin ließ der Täter von ihr ab und verschwand.

Sexueller Übergriff in Magdeburg: So beschreibt das Opfer den Täter

Die Polizei sicherte am Tatabend Spuren an der Kleidung des Opfers, doch bisher ist der Täter noch nicht identifiziert. Das Opfer kann ihn aber sehr gut beschreiben:

25 bis 30 Jahre alt

1,80 bis 1,85 Meter groß

arabischer Phänotyp

Vollbart

sehr muskulös

graue Jeanshose

schwarzes T-Shirt

sein Auto war vermutlich ein silberner Mercedes mit Magdeburger Kennzeichen.

Mithilfe der Fernsehsendung will die Polizei nun weitere Zeugen finden, die Hinweise auf den Täter geben können.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter den Stichwörtern "Sexuelle Belästigung – Rothenseer Straße" unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.