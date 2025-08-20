Die Freiwillige Feuerwehr Meineweh feiert am Sonnabend, 23. August, ihr 90-jähriges Bestehen. Worauf sich die Gäste freuen können und was sich in den vergangenen Monaten bei den Brandschützern getan hat.

Tobias Grüner, Chef der Freiwilligen Feuerwehr Meineweh, freut sich über die neugeschaffenen Umkleiden und Duschen.

Meineweh/MZ. - Wehrleiter Tobias Grüner strahlt als er durch den neuen Anbau des Meineweher Feuerwehrgerätehauses führt. In den letzten Monaten sind dort moderne Umkleide- und Sanitärbereiche für Frauen und Männer entstanden. „Die Bedingungen für uns haben sich deutlich verbessert. Schön wäre es, wenn nun auch noch unser Schulungsraum bald wieder hergerichtet würde“, sagt Grüner und zeigt noch nicht verputzte Türen und Lücken vom Fußboden zu den Wänden.