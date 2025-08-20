Gewalt am Gleis Ekliger Angriff am Bahnhof in Wittenberg: Frau tritt und spuckt auf 43-jährige Reisende
Eine 30-jährige Frau ist am Bahnhof in Wittenberg mit einer anderen Frau aneinander geraten. Diese wurde bespuckt und getreten, bis die Reisende am Boden lag.
Wittenberg. – Am Dienstagabend ist eine Frau am Bahnhof in Wittenberg mit Tritten und Spuckattacken auf eine andere Frau losgegangen, wie die Polizei mitteilt.
Gegen 18 Uhr habe eine 30-Jährige eine 43-jährige Frau am Bahnhof in Wittenberg angesprochen, da ihr diese nach eigenem Empfinden zu nahe gestanden habe. Nach Angaben der Polizei entfernte sich die 43-Jährige darauf von der Unruhestifterin.
Die 30-jährige Frau sei ihr aber hinterhergegangen und habe mehrmals auf das Gepäckstück der Reisenden gespuckt. Nachdem Versuche, die Spuckattacken abzuwehren, erfolglos blieben, trat die 43-Jährige gegen das Bein der Angreiferin, so die Polizei.
Die 30-Jährige habe weiterhin eingetreten und die andere Frau zu Boden gerissen. Die beiden Frauen seien daraufhin auseinander gegangen.