Eine 30-jährige Frau ist am Bahnhof in Wittenberg mit einer anderen Frau aneinander geraten. Diese wurde bespuckt und getreten, bis die Reisende am Boden lag.

Am Bahnhof in Wittenberg eskalierte ein Streit zwischen zwei Frauen.

Wittenberg. – Am Dienstagabend ist eine Frau am Bahnhof in Wittenberg mit Tritten und Spuckattacken auf eine andere Frau losgegangen, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 18 Uhr habe eine 30-Jährige eine 43-jährige Frau am Bahnhof in Wittenberg angesprochen, da ihr diese nach eigenem Empfinden zu nahe gestanden habe. Nach Angaben der Polizei entfernte sich die 43-Jährige darauf von der Unruhestifterin.

Die 30-jährige Frau sei ihr aber hinterhergegangen und habe mehrmals auf das Gepäckstück der Reisenden gespuckt. Nachdem Versuche, die Spuckattacken abzuwehren, erfolglos blieben, trat die 43-Jährige gegen das Bein der Angreiferin, so die Polizei.

Die 30-Jährige habe weiterhin eingetreten und die andere Frau zu Boden gerissen. Die beiden Frauen seien daraufhin auseinander gegangen.