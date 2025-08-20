weather heiter
  4. Ekliger Angriff am Bahnhof in Wittenberg! Frau tritt und spuckt auf 43-jährige Reisende

Eine 30-jährige Frau ist am Bahnhof in Wittenberg mit einer anderen Frau aneinander geraten. Diese wurde bespuckt und getreten, bis die Reisende am Boden lag.

Von DUR Aktualisiert: 20.08.2025, 13:05
Am Bahnhof in Wittenberg eskalierte ein Streit zwischen zwei Frauen. (Symbolfoto: dpa | Sven Hoppe)

Wittenberg. –  Am Dienstagabend ist eine Frau am Bahnhof in Wittenberg mit Tritten und Spuckattacken auf eine andere Frau losgegangen, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 18 Uhr habe eine 30-Jährige eine 43-jährige Frau am Bahnhof in Wittenberg angesprochen, da ihr diese nach eigenem Empfinden zu nahe gestanden habe. Nach Angaben der Polizei entfernte sich die 43-Jährige darauf von der Unruhestifterin.

Die 30-jährige Frau sei ihr aber hinterhergegangen und habe mehrmals auf das Gepäckstück der Reisenden gespuckt. Nachdem Versuche, die Spuckattacken abzuwehren, erfolglos blieben, trat die 43-Jährige gegen das Bein der Angreiferin, so die Polizei. 

Die 30-Jährige habe weiterhin eingetreten und die andere Frau zu Boden gerissen. Die beiden Frauen seien daraufhin auseinander gegangen. 