Aken/MZ. - Einen augenscheinlich verunfallten VW haben Polizeibeamten in der Nacht zum Sonnabend, 10. Januar, auf der B 187a zwischen Abzweig Köthener Landstraße Richtung Akazienteich und Köthener Landstraße 19 festgestellt. Der VW war leer. Der Fahrer hatte das Fahrzeug in unbekannte Richtung verlassen.

Noch während der Unfallaufnahme gegen 2.20 Uhr erschien der Fahrer des VW allerdings wieder vor Ort und gab an, dass er gegen 1.45 Uhr aufgrund des starken Schneesturms die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte. Ihn hätte eine Böe von der Straße geschoben.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,57 Promille, weshalb eine Blutprobenentnahme unumgänglich wurde. Nachdem diese durchgeführt worden war, wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei behielt den Führerschein des VW-Fahrers ein und eröffnete ein Verfahren gegen ihn. Bei dem Unfall ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von 7.000 Euro entstanden.