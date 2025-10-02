Köthener Hobbykoch überzeugt Orthopäde kocht sich ins Finale: Wie Matthias Engelmann bei der „Küchenschlacht“ im ZDF überzeugt

Matthias Engelmann aus Köthen ist bei der „Küchenschlacht“ im ZDF dabei und hat Spaß, mit seinen Kochkünsten prominente Juroren zu überzeugen. Bislang gelingt ihm das hervorragend. Am Donnerstag steht das Finale an.