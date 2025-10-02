weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Köthener Hobbykoch überzeugt: Orthopäde kocht sich ins Finale: Wie Matthias Engelmann bei der „Küchenschlacht" im ZDF überzeugt

Matthias Engelmann aus Köthen ist bei der „Küchenschlacht“ im ZDF dabei und hat Spaß, mit seinen Kochkünsten prominente Juroren zu überzeugen. Bislang gelingt ihm das hervorragend. Am Donnerstag steht das Finale an.

Von Sylke Hermann Aktualisiert: 02.10.2025, 10:39
Der Köthener Matthias Engelmann (schwarzes Shirt) inmitten der „Küchenschlacht"-Gruppe: mit den Kandidaten Anja Rummel und Silvia Kurda, Moderatorin Viktoria Fuchs, Christian Kriegl und Alexandra Puric (v.li.) – und mit Thomas Martin, dem Juror vom Montag.
Der Köthener Matthias Engelmann (schwarzes Shirt) inmitten der „Küchenschlacht"-Gruppe: mit den Kandidaten Anja Rummel und Silvia Kurda, Moderatorin Viktoria Fuchs, Christian Kriegl und Alexandra Puric (v.li.) – und mit Thomas Martin, dem Juror vom Montag. Foto: ZDF/Norman Kalle

Köthen/MZ. - „Das Pesto ist fantastisch, kann man nicht besser machen.“ Was fehlt, ist „ein bisschen Salz“. Doch insgesamt ist das „ein Gericht, das Spaß macht“.