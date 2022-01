Nur zwei Vorfälle - Polizei in Köthen spricht von ruhiger Silvesternacht

Die Silvesternacht bleibt aus Sicht der Polizei vergleichsweise ruhig in Köthen.

Am Marktplatz in Köthen wurde ein Mülleimer aus seiner Verankerung gerissen.

Köthen - Ruhig verlaufen ist die Silvesternacht aus Sicht der Polizei in Köthen und Aken sowie im Südlichen Anhalt und Osternienburger Land. Laut Johannes Braun, dem Sprecher der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, gab es lediglich zwei Vorfälle in Köthen.

Am Silvesterabend gegen 21.20 Uhr passierte in der Joachimiallee ein Verkehrsunfall. Mit einem BMW kam ein 25-Jähriger aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte mit einem Baum. Der Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Am Neujahrsmorgen gegen 1 Uhr fiel in der Weintraubenstraße ein 42-jähriger Radfahrer wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Er war in Schlangenlinien unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab 2,2 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt.

Nicht gemeldet wurde bislang offenbar ein Sachschaden am Marktplatz in Köthen. Vandalen haben hier einen der Mülleimer aus seiner Verankerung gerissen.