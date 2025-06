Im Dessauer Kornhaus findet am Sonntag, 29. Juni, eine Benefiz-Kunstauktion statt. Wie es dazu kam. Was im Angebot ist. Und welches Projekt vom Erlös profitieren soll.

Dessau/MZ. - Spannung liegt in der Luft, wenn Kunstwerke aufgerufen und dann zur Versteigerung angeboten werden. Manchmal kommt ein Bild schnell unter den Hammer. Manchmal kommt kurz vor dem letzten Hammerschlag doch noch ein Gebot, mit dem keiner mehr rechnete. Dann und wann kommt es auch zu echten Bieter-Gefechten, bei denen Preise in astronomische Höhen getrieben werden. All das kann man auch hier vor Ort erleben.