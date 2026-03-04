Prozess am Amtsgericht Köthen Nur Schmiere gestanden?: Offene Fragen bei Verhandlung eines Einbuchsdiebstahls
Zwei Männer brechen in eine Wohnung ein, ein dritter wartet im Treppenhaus und will nichts mitbekommen haben. Ob der Angeklagte die Wahrheit sagt oder sich an der Tat mitbereichern wollte, ist noch nicht geklärt.
Köthen/MZ. - Mitschuldig oder nur zur falschen Zeit am falschen Ort? Diese Frage galt es am Dienstagvormittag vor dem Amtsgericht in Köthen zu klären. Doch sowohl Richter als auch Schöffen haben vorerst keine Antworten gefunden. Die vollständige Aufklärung eines Einbruchsdiebstahls erfordert weitere Zeugenaussagen.