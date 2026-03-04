Prozess am Amtsgericht Köthen Nur Schmiere gestanden?: Offene Fragen bei Verhandlung eines Einbuchsdiebstahls

Zwei Männer brechen in eine Wohnung ein, ein dritter wartet im Treppenhaus und will nichts mitbekommen haben. Ob der Angeklagte die Wahrheit sagt oder sich an der Tat mitbereichern wollte, ist noch nicht geklärt.