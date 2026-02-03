Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist der Notruf 112 derzeit nicht erreichbar. Doch es gibt eine Alternative.

Bitterfeld/MZ - Kein Anschluss unter dieser Nummer. Dieses Szenario ist im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gerade eingetreten - und das bei einer der wichtigsten Telefonnummern. Der Nortuf 112 ist derzeit nicht erreichbar. Das hat der Landkreis mitgeteilt.

Alarmierung über 112 nicht möglich

Die 112 sollen Bürger wählen, wenn medizinische Notfälle oder Brände eintreten. Die Anrufer landen dann in der Leitstelle, die die entsprechenden Maßnahmen zentral einleitet und beispielsweise Rettungswagen losschickt oder die Feuerwehr zu einem Einsatz alarmiert. Doch wer aktuell in Anhalt-Bitterfeld die 112 wählt, kommt nicht zur Leitstelle durch. Und das gilt offenbar flächendeckend.

Deshalb hat der Landkreis mitgeteilt, dass Bürger stattdessen den Notruf 110 wählen sollen. Der ist zwar eigentlich dafür gedacht, um die Polizei, zum Beispiel bei Unfällen, zu erreichen. Doch in dieser Ausnahmesituation ist er auch bei medizinischen Problemen oder Feuern nutzbar.

Suche nach der Ursache

Über die Ursache für die Störung des Notrufes 112 ist bislang noch nichts bekannt. Laut Landkreis wird fieberhaft an der Beseitigung der Störung gearbeitet.