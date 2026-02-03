Auch Iraner in Halle haben Familienangehörige und Freunde durch das brutale Vorgehen des Regimes gegen das eigene Volk verloren. Eine junge Studentin spricht über das Grauen.

Setayesh sorgt sich um ihre Familie und Freunde im Iran. Dort geht das Regime mit brutaler Härte gegen Demonstranten vor.

Halle (Saale)/MZ. - Setayesh hockt im gewaltigen Kirchenschiff des halleschen Doms und zündet Teelichter an - die kleinen Flammen bilden das Wort Iran. Davor flackern Kerzen, über ihnen hängen Fotos. Jugendliche sind zu sehen. Kinder. Erwachsene. Es sind Menschen, die nicht mehr leben. Getötet vom Regime im Iran, das seit Wochen brutal gegen Demonstranten vorgeht. Und der Terror erreicht auch Halle.