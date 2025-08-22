Im April ist Pit Kochmann als Citymanager in Köthen gestartet. Bisher bekommen die Einzelhändler kaum etwas von ihm mit. Pläne allerdings hat der Hallenser genügend und kennt die Erwartungen.

Nicht präsent genug: Was Einzelhändler vom neuen Citymanager in Köthen erwarten

Köthen/MZ. - „Sagt mir nichts“, erklärt Stefanie Eisenberg und schüttelt den Kopf. Sie habe zwar gehört, dass Köthen jetzt einen Citymanager haben soll, aber sie kenne ihn bisher nicht. Der Einzelhändlerin fallen im Gespräch mit der MZ sofort ein paar Themen ein, um die sich Pit Kochmann – der Mann, der laut Stellenbeschreibung für die Belebung der Innenstadt zuständig ist – aus ihrer Sicht kümmern könnte. „Vor allem um den Leerstand.“ Das würde die Leute stören, glaubt sie zu wissen und ist sich durchaus bewusst, dass der Stadt da oftmals die Hände gebunden seien.