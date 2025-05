Innenstadt soll belebt werden Köthen hat wieder einen City-Manager: Was Pit Kochmann an der Stadt besonders lobt

Pit Kochmann lebt in Halle und arbeitet jetzt in Köthen als City-Manager. Der 32-Jährige liebt die Herausforderung und findet die Stelle spannend. Was ihm schon jetzt auffällt.