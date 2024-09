Projektteam der Hochschule bringt Wildblumensaat aus. Beete in Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße und der Rüsternbreite.

Neue Wiesen sollen Lebensgefühl in der Kreisstadt fördern

Hier wird die Wiese in der Rüsternbreite vorbereitet.

Köthen/MZ. - Zwei Rasenflächen im Köthener Stadtgebiet sind Ende August in artenreiche Wildblumenwiesen umgewandelt worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, brachte ein Projektteam der Hochschule Anhalt das Saatgut aus. Die Bachstadt beteiligt sich damit am Netzwerk „KompetenzGrün“ für mehr Biodiversität in urbanen Räumen.