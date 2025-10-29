Köthen/MZ. - Wegen des Erschleichens von Leistungen ermittelt die Polizei in Anhalt-Bitterfeld gegen einen unbekannten Mann. Ein Taxifahrer aus dem Landkreis hatte den Mann am Dienstag, 28. Oktober, gegen 18 Uhr von Trebbichau an der Fuhne zu einem Supermarkt in der Merziener Straße in Köthen gefahren. Als er dort ausstieg, gab er an, die angefallenen Kosten in Höhe von circa 45 Euro nicht entrichten zu können und verschwand.

Der 57-jährige Fahrer erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Der Mann wurde als circa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, von kräftiger Gestalt, glatzköpfig sowie mit einer braunen Jacke und einer Jogginghose bekleidet beschrieben. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Laut Gesetzgeber ist für ein solches Vergehen eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe vorgesehen.