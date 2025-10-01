„Modefrisur“ beschäftigt heute 42 Mitarbeiterinnen und betreibt zehn Salons in der Stadt und im Altkreis Köthen. Wie das gefeiert wurde - und welche Sorgen man beim Blick in die Zukunft hat.

„Modefrisur“ feiert 65. Geburtstag - Was die kleine Friseurkette aus Köthen so besonders macht

Freude über das Jubiläum: Bei der „Modefrisur“ Köthen sind in den Salons und in der Verwaltung ausschließlich Frauen beschäftigt.

Köthen/MZ. - Ein starkes Team. Engagierte Mitarbeiterinnen. Eine treue Kundschaft. Vernünftige Arbeitsbedingungen. Faire Entlohnung. „Das macht uns aus“, findet Katrin Neuendorf. Seit 65 Jahren gibt es die „Modefrisur“ und sie ist die Vorstandsvorsitzende der Genossenschaft, die aus ihrer Sicht allen Grund habe, dieses Jubiläum mit Stolz zu feiern. Denn: „Wie viele mittelständische Handwerksbetriebe gibt es noch so lange?“