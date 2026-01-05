Auf der Geuzer Straße in Köthen hat es am Sonntag, 4. Januar, einen schweren Unfall gegeben.

Ein 33 Jahre alter Seat-Fahrer hatte die Straße gegen 15 stadteinwärts befahren. In einer Kurve kam er auf Höhe der einmündenden Lelitzer nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte ein Verkehrszeichen und kollidierte frontal mit einem Baum. Am Seat entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrtauglich. Ein Abschleppdienst kam zum Einsatz.

Ein neunjähriges Kind im Auto zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, die ambulant in einem nahe gelegenen Krankenhaus versorgt wurden. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer bei winterlichen Straßenverhältnissen mit Sommerreifen unterwegs war.