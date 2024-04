Die Winterpause haben die Mitglieder des Museumshofes in Chörau genutzt, um die Sammlung zu erweitern. Ab Sonntag können wieder Besucher vorbeikommen. Los geht es mit einer Sonderausstellung zum „Klangerlebnis Radio“.

Mit Radios in die neue Saison - Museumshof in Chörau öffnet ab Sonntag für Besucher

Ausflugsziel in Anhalt-Bitterfeld

Ausgestellt werden mehr Geräte der Vorkriegszeit. Hier hält Torsten Winger einen Detektorempfänger von 1927 in der Hand.

Chörau/MZ. - Der Museumshof in Chörau startet am Sonntag in seine neue Saison. „Klangerlebnis Radio“ heißt die erste Sonderausstellung des Jahres. „Wir präsentieren Radiotypen aus verschiedenen Jahrgängen“, sagt Torsten Winger vom Museumshof.