Ein Blick in den neuen Edeka-Markt verrät, dass der Kundenstrom am Eröffnungstag sehr ansehnlich war.

Köthen/MZ. - Der neue Edeka-Markt am Wasserturm in Köthen ist eröffnet. Drei Stunden nachdem sich die Türen, vor denen blaue und gelbe Luftballons auf den besonderen Tag aufmerksam machen, geöffnet hatten, ist der Parkplatz zu einem guten Drittel mit Autos belegt. Die Plätze an den Fahrradständern werden bereits knapp. Am Eingang gibt es zwar keine Schlangen von anstehenden Menschen, aber es ist ein ständiges Kommen und Gehen.