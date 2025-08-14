Welche Auflagen das Schöffengericht dem Drogensüchtigen erteilt hat und warum zehn Menschen im Haus großes Glück hatten.

Mann wird wegen Brandstiftung in seiner Wohnung verurteilt

Die Feuerwehr setzte im Dezember 2024 in der Weintraubenstraße auch die Drehleiter ein.

Köthen/MZ. - Ein 38-jähriger Mann ist am Mittwoch am Amtsgericht wegen schwerer Brandstiftung zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Susanne Vogelsang war nach sechs Verhandlungsterminen zur Einsicht gelangt, dass der Angeklagte im Dezember 2024 an zwei Stellen in seiner Wohnung Feuer gelegt hatte (die MZ berichtete).