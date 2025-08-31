weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Keine Angst vor Bach: Premiere in Merseburg - Liegestuhlkonzert im Dom

Für die Merseburger Orgeltage kann man diesmal sogar die Füße hochlegen. Was alles geboten wird und warum das Musikfestival besonders für Kinder und Familien interessant ist. Auch Malte Arkona ist dabei.

Von Undine Freyberg 31.08.2025, 06:00
Kein Witz: Domorganist Michael Schönheit lädt zum Liegestuhlkonzert in den Hohen Chor des Merseburger Doms ein.
Kein Witz: Domorganist Michael Schönheit lädt zum Liegestuhlkonzert in den Hohen Chor des Merseburger Doms ein. (Foto: Undine Freyberg)

Merseburg/MZ. - Von wegen angestaubt. Die Merseburger Orgeltage feiern zwar in diesem Jahr ihre 55. Auflage, aber sie erscheinen frischer denn je – auch wenn der Mann, um den es diesmal geht, schon seit 275 Jahren tot ist: Johann Sebastian Bach (1685-1750). Denn diesem Mann kann man sich auf verschiedenste Weise nähern – in Merseburg sogar zum ersten Mal im Liegen.