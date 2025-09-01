Nach dem Cyberangriff mussten die Kliniken der Ameos-Gruppe im Salzlandkreis schnell reagieren, um die Versorgung auch ohne IT-Netzwerk zu sichern. Statt digitalisierter Verfahren wurde plötzlich wieder Papier beschrieben. Wie der Leiter der Krankenhäuser in Schönebeck, Bernburg und Aschersleben den Krisenfall erlebt hat.

Ameos: Von Hackern zurück in die analoge Klinik der 90er Jahre geschickt

Ziemlich digital arbeiten Krankenhäuser heute. Aber was passiert, wenn sie gehackt werden und wieder analog arbeiten müssen?

Bernburg/Schönebeck. - Anfangs war es für die Mitarbeiter von Ameos an jenem Montag im Juli gar nicht so einfach festzustellen, dass sie ungebetenen Besuch hatten. Die Hacker im Haus, sagt Stefan Fiedler, der als Krankenhausdirektor die drei verbliebenen stationären Standort der Gruppe im Salzlandkreis leitet, hätten sich nur langsam bemerkbar gemacht.