Reisebericht aus der Lüneburger Heide Wo Heidschnucken grasen: DRK auf Tour durch Norddeutschland
Baumkuchen, Fachwerk und Festungsromantik: Eine Reisegruppe des Deutschen Roten Kreuzes geht auf Entdeckungsreise durch Norddeutschland mit vielen regionalen Highlights.
Aktualisiert: 01.09.2025, 10:01
Jessen/MZ. - Die Reisegruppe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) startete ihre Tour ins Wendland und die Lüneburger Heide mit der Anreise über Salzwedel, wo ein Besuch in der ersten Salzwedeler Baumkuchenfabrik auf dem Programm stand. Dort wurde nicht nur die Herstellung des traditionellen Gebäcks erklärt, der Teig wird schichtweise aufgetragen und bei rund 300 Grad gebacken, sondern auch eine Verkostung angeboten.