Dutzende Gruppen beteiligen sich am Sonntag an dem großen Umzug beim Weißenfelser Stadtfest. Ein Auszug daraus.

Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) warf sich beim Festumzug mit seiner Frau und den Kindern sowie weiteren Begleitern in historische Trachten.

Weissenfels/MZ - Hunderte Menschen, die über 70 Vereinen und weiteren Gruppen angehören, nahmen am Sonntagvormittag am großen Festumzug anlässlich des Weißenfelser Stadtfestes durch die Saalestadt teil. Dieser führte vom Märchenbrunnen in der Neustadt über die Merseburger Straße, Friedrichsstraße, Nikolaistraße, Saalstraße und Jüdenstraße bis zum Marktplatz.