Die in Wittenberg geborene Schauspielerin Claudia Wenzel eröffnet am 4. September die neue Spielzeit im Mitteldeutschen Theater Dessau. Sie kommt mit einer musikalischen Lesung in die Marienkirche, die eine besondere Botschaft hat. Was sie mit Dieter Hallervorden verbindet.

„Mein Herz ließ sich nicht teilen“: Schauspielerin Claudia Wenzel eröffnet neue Spielzeit in Dieter Hallervordens Theater

Dessau/MZ. - „Das ist etwas Besonderes. Das ist eine Ehre“, sagt Schauspielerin Claudia Wenzel. Denn sie darf mit ihrem Programm „Mein Herz ließ sich nicht teilen“ am Donnerstag, 4. September, die vierte Spielzeit des Mitteldeutschen Theaters in der Dessauer Marienkirche eröffnen. Zum ersten Mal tritt die gebürtige Wittenbergerin hier auf und freut sich bereits.