Porst/MZ. - Auf der B185 zwischen Porst und Dessau-Roßlau ist es am Sonntagabend, 31. August, zu einem Unfall gekommen. Der 34-jährige Fahrer eines BMW hatte die Bundesstraße gegen 19.40 Uhr in Richtung Dessau-Roßlau befahren und war erst nach links und in der weiteren Folge nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort jeweils mit den vorhandenen Leitplanken kollidiert.

Der Gesamtschaden wurde von der Polizei auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des BMW-Fahrers wahrgenommen. Ein Vortest ergab einen vorläufigen Wert von 1,23 Promille. Mit der Unfallaufnahme wurde gegen den Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.