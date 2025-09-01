Kameraden zeigen moderne Technik und Einsatzübungen. Die Fahrzeughalle und das HLF 20 werden gesegnet sowie Mitglieder geehrt. So verbinden sich Geschichte und Zukunft.

Kinder der Kita „Villa Kunterbunt“ singen und tanzen, um den Feuerwehrkameraden mit einem bunten Programm ihre Dankbarkeit zu zeigen.

Roitzsch/MZ. - In Roitzsch herrscht reger Andrang, als die Freiwillige Feuerwehr am Sonnabend zum Tag der offenen Tür einlädt und ihr neues Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 sowie die Fahrzeughalle durch Pfarrer i.R. Friedrich Pittner feierlich gesegnet werden. Ortswehrleiter Marvin Schubert spricht von einem besonderen Moment im Jubiläumsjahr: „Wir haben das Fahrzeug und die Halle zwar schon offiziell in den Dienst gestellt, aber es gehört zur Tradition, beides auch kirchlich segnen zu lassen. Das unterstreicht die Bedeutung für unsere Arbeit und die Sicherheit der Bevölkerung.“