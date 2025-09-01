Die Feuerwehr Köthen wird über das Wochenende zu fünf verschiedenen Einsätzen alarmiert.

Auf Parkplatz am Jobcenter - In Köthen geht am Montagmorgen ein auto in Flammen auf

Köthen/MZ/KEB. - Ein Pkw-Brand am Neustädter Platz am Montagmorgen gegen 4.25 Uhr war der letzte von fünf Einsätzen, bei denen die Feuerwehr Köthen am vergangenen Wochenende gefordert war. „Als wir ankamen stand auf dem Parkplatz am Jobcenter am Neustädter Platz ein Pkw in Vollbrand. Mit einem C-Rohr und etwas Schaumbildner konnten wir die Flammen schnell löschen. Auch ein zweites Fahrzeug wurde durch die Flammen beschädigt“, sagte Einsatzleiter Yves Kluge.