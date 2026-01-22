Eine Fahrerflucht nach einem Unfall in Wörbzig hat die Polizei am Dienstag zügig aufklären können.

Wörbzig/MZ. - Eine Fahrerflucht nach einem Unfall in Wörbzig hat die Polizei am Dienstag zügig aufklären können.

Nach den Informationen der Polizei war zwischen 18 und 19.30 Uhr ein zunächst Unbekannter in Wörbzig auf der Hauptstraße aus Richtung Pfaffendorf gefahren. Auf Höhe der einmündenden Schenkgasse verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Hauswand.

Anstatt an der Unfallstelle zu bleiben, suchte der Fahrer das Weite. Durch einen Zeugenhinweis kam die Polizei dem Unfallflüchtigen aber auf die Spur. So konnte der 37-Jährige aufgesucht werden. Die Polizisten schauten sich auch das beschädigte Auto, einen Suzuki, genauer an. Der Schadensumfang am Auto wurde auf circa 6.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden am Wohnhaus liegt bei ungefähren 1.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.