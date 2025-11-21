In Köthen sind am Donnerstag zwei Geldbörsen gestohlen worden. Ob es einen Zusammenhang gibt, wird geprüft.

Mann hatte um eine Spende gebeten - Angeblicher Gehörloser bestiehlt in Köthen 86-Jährige

Die Frau hatte dem Spendensammler in Köthen eine zweistellige Summe gegeben.

Köthen/MZ. - Ein angeblich gehörloser Mann hat am Donnerstag, 20. November, in Köthen eine 86-jährige Frau bestohlen. Das hat die Polizei in Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

Die Seniorin hatte am Donnerstag gegen 13 Uhr in einem Supermarkt in der Schlachthofstraße ihre Einkäufe erledigt, als sich neben ihr ein Mann bemerkbar machte, der vorgab gehörlos zu sein und Spenden zu sammeln. Der Unbekannte zeigte ihr eine Liste und bat um Geld.

Mann verschwindet nach dem Diebstahl in Köthen schnell

Die 86-Jährige zog ihr Portemonnaie aus der Tasche und übergab ihm nach Angaben der Polizei einen Betrag im unteren zweistelligen Bereich. Danach war der Mann schnell verschwunden. Die Frau merkte erst etwas später an der Kasse, dass mit dem Mann offenbar auch ihre Geldbörse verschwunden war. In dieser befand sich neben persönlichen Papieren ein Bargeldbetrag in mittlerer dreistelliger Höhe.

Der Spendensammler konnte als circa 45 bis 50 Jahre alt, ungefähr 1,60 bis 1,65 Meter groß und dunkel gekleidet beschrieben werden.

Polizei in Köthen wird am Donnerstag noch ein zweiter Diebstahl gemeldet

Gegen 15 Uhr kam es zu einem erneuten Taschendiebstahl. Hier wurde einer 59 Jahre alten Frau ebenso das Portemonnaie samt Ausweispapieren und einem mittleren zweistelligen Geldbetrag gestohlen. Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Taten gibt, ist offen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet vor allem ältere Personen um erhöhte Aufmerksamkeit.