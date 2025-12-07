weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
„Nacht der Tausend Funken“ in Köthen „Magic Party“ im Zauberwald - So laufen die Vorbereitungen auf den Künstlerfasching in Köthen

Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für die Dekoration des Künstlerfaschings, der am 9. Januar veranstaltet wird.

Von Sylke Hermann 07.12.2025, 14:00
Beate Schneider (li.) und Ines Schmiegel haben sich den Fliegenpilz vorgenommen und verleihen ihm seine typische Optik.
Beate Schneider (li.) und Ines Schmiegel haben sich den Fliegenpilz vorgenommen und verleihen ihm seine typische Optik. Foto: Sylke hermann

Köthen/MZ. - Das Plakat sagt alles: Es ist bunt – und es wird bunt. Wenn am 9. Januar die „Party im Zauberwald“ steigt, sollen die Gäste noch lange danach in Erinnerungen schwelgen. Und an diese „Nacht der Tausend Funken“ zurückdenken. Schon mit dem Motto hat man sich beim Malzirkel FK – allen voran Ines Schmiegel – viele Gedanken gemacht, um Lust auf Fasching zu machen. Lust auf den Künstlerfasching 2026.