Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für die Dekoration des Künstlerfaschings, der am 9. Januar veranstaltet wird.

„Magic Party“ im Zauberwald - So laufen die Vorbereitungen auf den Künstlerfasching in Köthen

Beate Schneider (li.) und Ines Schmiegel haben sich den Fliegenpilz vorgenommen und verleihen ihm seine typische Optik.

Köthen/MZ. - Das Plakat sagt alles: Es ist bunt – und es wird bunt. Wenn am 9. Januar die „Party im Zauberwald“ steigt, sollen die Gäste noch lange danach in Erinnerungen schwelgen. Und an diese „Nacht der Tausend Funken“ zurückdenken. Schon mit dem Motto hat man sich beim Malzirkel FK – allen voran Ines Schmiegel – viele Gedanken gemacht, um Lust auf Fasching zu machen. Lust auf den Künstlerfasching 2026.