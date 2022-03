„Mach dich auf die Socken“: Feuerwehr in Dornbock wirbt mit sprichwörtlicher Aktion um Mitglieder

Dornbock/MZ - Die Socken waren aus. Diese Ausrede lassen die Feuerwehrleute aus Dornbock nicht gelten. Sie werden ein Paar mitliefern. Mit passendem Aufdruck: „Mach dich auf die Socken und komm zur Feuerwehr.“

In diesen Tagen starten die Mitglieder unter genau diesem Motto eine Aktion. Sie wollen in Dornbock und Bobbe insgesamt rund 140 Mappen verteilen, in denen Feuerwehr und Feuerwehrverein vorgestellt werden, in denen Informationen zum Brandschutz liegen sowie Anträge zur Mitgliedschaft und nicht zu vergessen die passenden Socken. „Wir wollen den Einwohnern etwas an die Hand geben, um auf uns aufmerksam zu machen“, sagt Robert Olejnicki, der Leiter der Kinderfeuerwehr in Dornbock.

„Wichtig ist, dass wir auch weiterhin den Grundschutz für die Bürger gewährleisten können“

„Mach dich auf die Socken und komm zur Feuerwehr“ ist eine Aktion der aktiven Kameraden unter Ortswehrleiter Torsten Ludwig, der Jugendfeuerwehr unter Florian Engler, der Kinderfeuerwehr unter Robert Olejnicki sowie des Vereins der Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Dornbock unter René Bringezu. Verteilt werden die Mappen am kommenden Samstag in Dornbock und Bobbe. Mit dem Ziel, die Bürger zu informieren und im besten Fall auch neue Mitglieder zu gewinnen.

Mit 19 aktiven Kameraden ist die Feuerwehr zwar gut aufgestellt. Ein wenig Verstärkung würde sich Torsten Ludwig aber dennoch wünschen. „Wichtig ist, dass wir auch weiterhin den Grundschutz für die Bürger gewährleisten können“, sagt er. Nach Feierabend sowie an Wochenenden macht er sich darüber keine Sorgen. Zwischen 6 und 15 Uhr jedoch sieht es schwierig aus.

Gefördert wird die Aktion von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt

Gefördert wird die Aktion von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Hier hatte der Förderverein der Feuerwehr eigentlich Geld beantragt, um einen größeren Ausflug mit den jungen Mitgliedern machen zu können. Coronabedingt wurde daraus jedoch nichts. Das Geld konnte anderweitig eingesetzt werden.

„Mach dich auf die Socken und komm zur Feuerwehr“ war zunächst nur ein Arbeitstitel. Eine spontane Idee. Ein flotter Spruch, der hängenblieb und wörtlich genommen wurde. Die entsprechenden Socken durften in der Mappe zur Aktion nicht fehlen.

15 Mitglieder hat die Kinder-, neun die Jugendfeuerwehr

Die Stiftung hat die Dornbocker auch schon bei einem anderen Projekt unterstützt. Ein Mannschaftszelt konnte angeschafft werden. Hierin übernachteten die Kinder und Jugendlichen bei einem Zeltlager.

15 Mitglieder hat die Kinder-, neun die Jugendfeuerwehr, zehn die Alters- und Ehrenabteilung, 41 der Förderverein. „Wir haben uns als Verein auf die Fahne geschrieben, die Feuerwehr zu unterstützen“, sagt René Bringezu. Das passiert finanziell, indem beispielsweise Fördermittel beantragt werden, und organisatorisch bei Veranstaltungen. Die Feuerwehr gestaltet das Dorfleben in Dornbock entscheidend mit.