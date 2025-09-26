Bei einem Unfall in Köthen am Freitagvormittag ist ein 87 Jahre alter Mann verletzt worden. Sein Mercedes war auf der Prosigker Kreisstraße mit einem Lkw zusammen gestoßen.

Köthen/MZ. - EIn Lkw ist am Freitagvormittag auf der Prosigker Kreisstraße in Köthen mit einem Auto der Marke Mercedes zusammengestoßen. Dabei sei der 87 Jahre alte Mercedes-Fahrer oberflächlich verletzt worden, wie die Köthener Polizei am Freitagnachmittag mitteilte.

Der 43 Jahre alte LKW-Fahrer sei auf der Prosigker Kreisstraße in Richtung Stadtzentrum unterwegs gewesen, als plötzlich der Mercedes vom Damaschkeweg aus nach links in die Prosigker Kreisstraße einbog, heißt es weiter. Der Senior wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht, die er jedoch am selben Tag wieder verlassen konnte.

Der Sachschaden an seinem Wagen wurde mit ungefähr 5.000 Euro angegeben. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schadensumfang am LKW beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Die Einmündung musste für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.