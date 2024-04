Länderübergreifende Aktion der Polizei Lenkzeiten, Ladungssicherung, Fahrzeugzustand: Güterverkehr wird bei Prosigk kontrolliert

In Prosigk an der B 183 überprüfen Polizisten am Mittwoch verstärkt den Güterverkehr – Lkw kommen an dieser Stelle reichlich vorbei. Worauf die Beamten dabei achten.