Die Vereine „Wir mit Dir“ und „Werftvolle Zukunft“ hatten in Aken zur Kundgebung gegen Rechtsextremismus eingeladen.

Kundgebung nach Schmierereien in Aken - Redner verurteilen Rechtsextremismus und Gewalt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aken/MZ/sgr. - Rund 150 Bürgerinnen und Bürger haben sich am Samstagnachmittag auf dem Marktplatz in der Elbestadt zur Kundgebung „Nie wieder ist jetzt – Für Demokratie und ein solidarisches Miteinander in Aken“ eingefunden.