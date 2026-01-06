Langsam, aber sicher gibt es einen Störenfried im Haus – den Weihnachtsbaum. Abhilfe schafft hier am Feiertag die Erste Köthener Karnevalsgesellschaft Kukakö.

Köthen/MZ. - Langsam, aber sicher gibt es einen Störenfried im Haus – den Weihnachtsbaum. Die ersten Nadeln rieseln, und der Platzbedarf ist in vielen Fällen enorm. Abhilfe schafft hier die Erste Köthener Karnevalsgesellschaft Kukakö.

Beim Knutfest am Dienstag, 6. Januar, können sich die Gäste im Vereinsheim „Joe“ in der Joachimiallee 2 in Köthen bei einem gemütlichen Beisammensein vom weihnachtlichen Nadelgehölz verabschieden. Der ausgediente Weihnachtsbaum erfüllt dabei einen guten Zweck und spendet beim Verbrennen wohlige Wärme.

Natürlich wird das Knutfest auch kulturell von den Gruppen des Kukakö umrahmt: Tänze und Gesang sorgen für stimmungsvolle Unterhaltung. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. „Es ist ein schöner Start ins Jahr und für uns zugleich der finale Startschuss in die aktuelle Karnevalssession“, ordnet Präsident Till Mormann das Knutfest ein. Der Eintritt ist frei und los geht es um 15 Uhr. Weihnachtsbäume können mitgebracht oder vorher im „Joe“ abgegeben werden.

Lange ist es dann nicht mehr, bis sich die Karnevalisten unter dem Motto „Das All sehnt sich nach Karneval – Kukakö ist überall!“ in ihrem Element zeigen. Nach dem Senatsball für geladene Gäste am 10. Januar übernehmen beim Weiberfasching am Sonnabend, 24. Januar, ab 18 Uhr in der Joachimiallee 2 die Frauen das Zepter. Im Eintrittspreis von 14,99 Euro ist bereits eine Flasche Sekt (0,75 Liter) enthalten.

Der „Weltraumball“ im großen Veranstaltungssaal des Schlosses verspricht am Sonnabend, 14. Februar, ab 19.11 Uhr Spaß und gute Laune. Der Eintrittspreis beträgt 22 Euro. „Dass unsere Prunksitzung auf den Valentinstag fällt, ist pure Absicht. Es unterstreicht unsere Liebe zum Karneval – und die Karten eignen sich hervorragend als Geschenk für ein gemeinsames Erlebnis am Tag der Verliebten“, so Mormann.

Am Sonntag, 15. Februar, sind ab 15 Uhr die Kleinsten beim Kinderfasching dran. Für fünf Euro verwandeln sie das Veranstaltungszentrum in eine Spiel- und Spaß-Raumstation.

Auf der Straße steigt dagegen am 16. Februar ab 11 Uhr der 36. Große Rosenmontagszug des Kukakö – in diesem Jahr endlich wieder live übertragen. Das närrische Treiben ist auf den Internetseiten der Mitteldeutsche Zeitung und der Volksstimme zu sehen. Im Anschluss steigt auf dem Markt das Rosenmontags-Open-Air. Die Session endet mit dem Herrenfrühschoppen am 1. März im Veranstaltungszentrum. Für 35 Euro gibt es ab 10.11 Uhr ein anspruchsvolles Programm.

Tickets für alle Veranstaltungen sind im Vereinsheim „Joe“ in der Joachimiallee 2 und telefonisch unter 03496 / 31 01 70 erhältlich.