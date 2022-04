„Talk am Turm“ in Köthen Krieg in Ukraine: Ex-SPD-Innenminister Hövelmann fordert Sonderstatus für Donezk, Lugansk und Krim

Bei einer Debatte in Köthen stellt er seine Positionen zum Krieg in der Ukraine klar. Dabei schreckt auch auch nicht davor zurück, die Ergriffenen Maßnahmen der Bundesregierung zu kritisieren. Was er stattdessen vorschlägt.